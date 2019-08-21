"Белоруснефть" отмечает 55 лет нефтедобычи в Беларуси

"На территории Беларуси насчитывается 15 скважин, объем добычи на каждой превысил 1 млн тонн. Старейшими являются скважины №6 и №8 Речицкого нефтяного месторождения, на которых добыча нефти была начата в 1964 году. Скважина №6 до сих пор дает нефть", - отмечают в пресс-службе.





В компании также напомнили, что в 2018 году впервые в новейшей истории "Белоруснефти" годовой объем добычи нефти составил 1,67 млн тонн, что является лучшим результатом за последние 23 года. При этом впервые за 20 лет в Беларуси прирост запасов нефти достиг уровня добычи. В 2019 году планируется увеличить добычу еще на 20 тыс. тонн – до 1,69 млн тонн. "Более того, прирост запасов углеводородов должен полностью ее компенсировать. Преодоление дисбаланса в компании намерены сделать трендом ближайших лет", - подчеркивают в "Белоруснефти".





В настоящее время ПО "Белоруснефть" владеет лицензиями на 76 месторождений в Беларуси. В 2018 году в разработке находилось 61 месторождение, включающее 129 залежей. На 11 самых крупных месторождений, большинство из которых находится на завершающей стадии разработки, приходится 70 % годового объема добычи нефти.









В компании подчеркивают важность работы с имеющимися в недрах ресурсами. Так, скорректирована программа геологоразведочных работ на 2018-2023 годы в сторону наращивания объемов и повышения эффективности сейсморазведочных работ и поисково-разведочного бурения, уточнены мероприятия по доразведке действующих месторождений, по пересмотру проектных документов для увеличения коэффициентов нефтеизвлечения разрабатываемых месторождений на основе применения новых технологий, освоению запасов углеводородов из нетрадиционных коллекторов.





В 2019 году полевые сейсморазведочные работы 3D будут выполнены в объеме 350 кв.км, что на 22 кв.км больше, чем в прошлом году. По результатам сейсморазведочных работ подготовлены к поисковому бурению четыре новые структуры (Пасечная, Ново-Макановичская, Северо-Омельковщинская и Избынская) с геологическими ресурсами более 5 млн тонн.





Планируется, что до конца 2019 года планируемый объем бурения составит 155,7 тыс. м, в том числе более 30 тыс.м отдано поисково-разведочному направлению. Ожидается, что эти объемы должны воплотиться в девять новых скважин, которые должны обеспечить прирост запасов.





Также в "Белоруснефти" подчеркивают важность вовлечения в разработку ресурсов углеводородов низкопроницаемых пород-коллекторов, ранее недоступных для промышленного освоения.





"Белоруснефть" создано на базе открытого в 1965 году Речицкого укрупненного нефтепромысла. В настоящее время принадлежащий государству холдинг включает предприятия по добыче нефти и газа на территории Белоруссии, России, Венесуэлы и Эквадора, предприятия геологоразведки и нефтесервиса, инжиниринговых и научно-исследовательских работ. "Белоруснефть" также является крупнейшим оператором АЗС в Белоруссии и национальным оператором по развитию электрозаправочных станций.



