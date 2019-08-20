Строители БелАЭС своего добились – им стали выплачивать зарплату

15 августа около 50 монтажников из России, нанятых компанией «Сезам» на строительство БелАЭС, рассказали, что не могут получить зарплату за несколько месяцев работы. Назывались суммы порядка тысячи-двух долларов. По словам рабочих, у большинства из них на момент обращения в СМИ не оставалось денег ни на проезд домой в Россию, ни на питание и оплату жилья.





«Нам пообещали в понедельник рассчитаться (19 августа), — сказал рабочий Александр Лычев. — Главный инженер пообещал за июль рассчитаться. И теперь за июль рассчитываются. Но не со всеми, а с теми, кто остался там (в Беларуси). А другим, кто вернулся домой, пока ничего не перечислили. Я тоже вернулся в Россию. То есть выплачивают, но не все. Бывает, что должны 70 тысяч выплатит, а выплатили 60. Обещают в среду-четверг рассчитаться полностью. Пока ждем».







