Строители БелАЭС своего добились – им стали выплачивать зарплату
По словам одного из рабочих, полностью рассчитаться с людьми работодатель обещает до 22 августа, пишет Радио Свобода.
15 августа около 50 монтажников из России, нанятых компанией «Сезам» на строительство БелАЭС, рассказали, что не могут получить зарплату за несколько месяцев работы. Назывались суммы порядка тысячи-двух долларов. По словам рабочих, у большинства из них на момент обращения в СМИ не оставалось денег ни на проезд домой в Россию, ни на питание и оплату жилья.
После выхода публикации и обращения к представителямкомпаний-нанимателей с 19 августа рабочим начали выплачивать зарплаты.
«Нам пообещали в понедельник рассчитаться (19 августа), — сказал рабочий Александр Лычев. — Главный инженер пообещал за июль рассчитаться. И теперь за июль рассчитываются. Но не со всеми, а с теми, кто остался там (в Беларуси). А другим, кто вернулся домой, пока ничего не перечислили. Я тоже вернулся в Россию. То есть выплачивают, но не все. Бывает, что должны 70 тысяч выплатит, а выплатили 60. Обещают в среду-четверг рассчитаться полностью. Пока ждем».
20:35 20/08/2019