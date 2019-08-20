"Амкодор" будет собирать технику в Казахстане

Оно будет работать в Костанае. Здесь планируется собирать экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы-бульдозеры и другую технику на базе тракторов МТЗ.





Проект предполагает использование российского капитала, беларусских технологий. Он будет реализовываться с поддержкой, которая предоставляется предприятиям индустриальной зоны в Костанайской области Казахстана, сообщает пресс-служба «Амкодора».



