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"Амкодор" будет собирать технику в Казахстане

«Амкодор» подписал соглашение с ТОО «Композит Групп Казахстан» о создании сборочного производства.

Оно будет работать в Костанае. Здесь планируется собирать экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы-бульдозеры и другую технику на базе тракторов МТЗ.

Проект предполагает использование российского капитала, беларусских технологий. Он будет реализовываться с поддержкой, которая предоставляется предприятиям индустриальной зоны в Костанайской области Казахстана, сообщает пресс-служба «Амкодора».
Источник: reform.by
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