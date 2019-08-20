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Барановичский авиазавод будет ремонтировать самолеты государства-члена НАТО

В белорусских телеграм-каналах появилась информация о том, что в скором времени Барановичский авиаремонтный завод начнет ремонт болгарских Су-25.

"История там была такая: американцы предлагали болгарам отказаться от Су-25 и продать их в Африку, условно. А взамен купить у них А10 и F16. Но болгары просчитали плюсы и минусы и подумали, что выгоднее будет отремонтировать сушки", — сообщает канал «Хромой бес».



Болгария — это государство НАТО. Прецедент обслуживания западников в Беларуси мог бы расширить рынок модернизации военной техники за счет стран ЕС.

По слухам, только Барановичский завод откликнулся на тендерное предложение болгарских военных. Но ситуация затормозилась из-за того, что структуры Альянса всё никак не санкционировали обслуживание в Беларуси, являющейся военным союзником России.

Так действительно ли удалось урегулировать эти вопросы и заключить договор?

Руководство Барановичского завода в разговоре с «Нашей Нивой» отказалось комментировать отношения с болгарами: «Это ДСП [для служебного пользования], может, вам расскажут в военпромоме», — ответил главный инженер.


В Госвоенпроме также сослались на коммерческую тайну: «В таких ситуациях бывает, что стороны в контракте договариваются о неразглашении отдельных или всех деталей», — сказали в пресс-службе.

Непосредственно занятые ремонтом техники работники авиазавода сообщили на условиях анонимности, что болгарские самолеты вскоре прибудут в Барановичи: «Готовимся ремонтировать».
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