"История там была такая: американцы предлагали болгарам отказаться от Су-25 и продать их в Африку, условно. А взамен купить у них А10 и F16. Но болгары просчитали плюсы и минусы и подумали, что выгоднее будет отремонтировать сушки", — сообщает канал «Хромой бес».













Болгария — это государство НАТО. Прецедент обслуживания западников в Беларуси мог бы расширить рынок модернизации военной техники за счет стран ЕС.





По слухам, только Барановичский завод откликнулся на тендерное предложение болгарских военных. Но ситуация затормозилась из-за того, что структуры Альянса всё никак не санкционировали обслуживание в Беларуси, являющейся военным союзником России.





Так действительно ли удалось урегулировать эти вопросы и заключить договор?





Руководство Барановичского завода в разговоре с « Нашей Нивой » отказалось комментировать отношения с болгарами: «Это ДСП [для служебного пользования], может, вам расскажут в военпромоме», — ответил главный инженер.









В Госвоенпроме также сослались на коммерческую тайну: «В таких ситуациях бывает, что стороны в контракте договариваются о неразглашении отдельных или всех деталей», — сказали в пресс-службе.





Непосредственно занятые ремонтом техники работники авиазавода сообщили на условиях анонимности, что болгарские самолеты вскоре прибудут в Барановичи: «Готовимся ремонтировать».