Сдался: белорусский рубль девальвировался сразу ко всем валютам

Курс доллара вырос на 0,0060 рубля до 2,0584 BYN/USD. Доллар укрепился уже четвёртый раз подряд и оказался на максимуме за 62 дня.





Курс евро поднялся на 0,0044 BYN до 2,2803 BYN/EUR.





Курс российского рубля подрос всего на 0,0022 BYN до 3,0864 BYN/100 RUB, но это позволило ему покинуть минимум за 349 дней, на котором российская валюта оказалась вчера. За предыдущие 14 торгов рубль РФ рухнул суммарно на 0,1278 BYN.





Россия

Официальный курс российского рубля к иностранным валютам расчётами на завтра опять понизился:





курс доллара вырос на 18 копеек до 66,7840 российских рублей;

курс евро поднялся всего на 3 копейки до 73,9766 российских рублей.

Утром на Московской бирже доллар пробивал вверх уровень 67,00 RUB, а евро — уровень 74,00 RUB.