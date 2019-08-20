В Беларуси появятся национальные рейтинговые агентства

Соответствующее совместное постановление Совмина и НББ №530/14 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Постановление вступит в силу с 1 января 2020 года.





Документом предусмотрено, что Национальный банк будет заниматься аккредитацией национальных рейтинговых агентств и вести их реестр.





Постановление регулирует порядок аккредитации юрлиц, которые намерены предоставлять услуги по присвоению рейтинга, и не распространяется на механизм взаимодействия Беларуси с международными рейтиговыми агентствами.





В соответствии с постановлением, НББ должен рассмотреть документы об аккредитации рейтингового агентства в течение 30 дней.





В настоящее время в Беларуси отсутствуют национальные рейтинговые агентства. Институт рейтинговых агентств создается в Беларуси для развития инфраструктуры финансового рынка.



