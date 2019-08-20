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Гомельский дорожный трест поборется за рекордный подряд в Украине

Белорусский «Дорожно-строительный трест №2 г. Гомель» вошел в число главных претендентов на получение одного из самых крупных дорожных подрядов в Украине в этом году.

Речь идет о строительстве участка объездной дороги вокруг города Ровно, пишет "Завтра твоей страны".

Международный аукцион был объявлен Службой автомобильных дорог в Ровенской области в мае этого года. Итоги торгов будут подведены 3 сентября, отмечается в материалах, размещенных на специализированном сайте госзакупок ProZorro.

Чтобы построить этот участок, планируется потратить 822,5 млн гривен или около 30 млн долларов. Конкурентами белорусских дорожников в борьбе за подряд являются компании из Азербайджана и Турции: «Евро-Азиатская строительная корпорация Evrascon» и фирма ONUR.

В материалах, размещенных на сайте госзакупок, отмечается, что «ДСТ № 2 г.Гомель» подавал жалобу организатору аукциона на «дискриминационные условия тендерной документации в части документального подтверждения опыта выполнения аналогичного договора», но она была отклонена.


С такой же претензией в этом году к организатору пока самого крупного по цене дорожного аукциона – по ремонту дорог в Харьковской области за 1878,5 млн гривен – обращалась белорусско-украинская компания «Белавтодор-Украина». В итоге она так и не подала на аукцион свои предложения.

Гомельские дорожники тем не менее успели выиграть несколько торгов на ремонт и сооружение дорог в Украине. В частности, «ДСТ №2 г.Гомель» стал победителем на аукционе по отбору ремонтника участка дороги Киев- Чернигов-Новые Яриловичи. Стоимость контракта – 14,561 млн гривен.
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