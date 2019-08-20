Способно ли население Беларуси обвалить рубль?

Если белорусы вдруг решат конвертировать все свои Br-рублевые финансовые активы — а это Br-рубли наличные, Br-рубли на депозитах физических лиц всех видов и сроков — в доллары, то получится спрос на $5,237 млрд — чуть больше, чем на половину всех имеющихся в банковской системе ликвидных иностранных финансовых активов, пишет banki24.by





А из финансовой истории Беларуси преддевальвационные моменты характеризовались всегда намного худшим соотношением потенциального (теоретически возможного) спроса на иностранную валюту со стороны населения и имеющихся в стране инвалютных финансовых активов, в основном — в моменты малого объема таких активов.





Часто этот теоретически возможный спрос превышал весь объем инвалютных активов банковской системы. Это говорит о том, что сейчас иностранной валюты в стране достаточно для того, чтобы сдержать максимальное девальвационное давление на Br-рубль со стороны физлиц, а Br-рублей в распоряжении физлиц недостаточно для того, чтобы девальвация случилась даже из-за теоретически возможного наибольшего их спроса на валюту.





В Беларуси, как в стране периодических девальваций, возникающих в моменты острого дефицита иностранной валюты при огромном спросе на нее, большое значение имеет объем Br-рублей в распоряжении физических лиц (наличных и на Br-депозитах): население чутко реагирует на ухудшение ситуации и способно в короткие сроки предоставить большой объем национальной валюты к конвертации в иностранную.









На конец июля суммарный объем Br-рублевой денежной массы, принадлежащей населению — Br-наличности вне банковского оборота (небольшая часть которых это остатки в кассах торговых и прочих организаций, а основная — на руках населения), остатков на переводных и срочных Br-рублевых депозитах физических лиц — Br10,657 млрд.





Последние 3 года идет быстрый номинальный прирост Br-рублевой денежной массы населения Беларуси. В мае 2019-го впервые был превышен Br10 млрд-й рубеж.







