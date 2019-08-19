Три китайских мобильных гиганта создадут аналог технологии Apple
Xiaomi, Oppo и Vivo работают над общей системой передачи данных.
Китайские компании Xiaomi, Oppo и Vivo договорились о создании протокола для быстрой передачи файлов между смартфонами, сообщает The Next Web.
Задумака китайских мобильных производителей похожа на функцию AirDrop на iPhone и других устройствах компании Apple.
Новая опция должна появиться в системах MIUI от Xiaomi, ColorOS от Oppo и FunTouchOS от Vivo. Сервис будет использовать комбинацию из Bluetooth и Wi-Fi, чтобы передавать файлы на скорости до 20 Мб/с.
09:11 20/08/2019