Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Три китайских мобильных гиганта создадут аналог технологии Apple

Xiaomi, Oppo и Vivo работают над общей системой передачи данных.

Китайские компании Xiaomi, Oppo и Vivo договорились о создании протокола для быстрой передачи файлов между смартфонами, сообщает The Next Web.

Задумака китайских мобильных производителей похожа на функцию AirDrop на iPhone и других устройствах компании Apple. 

Новая опция должна появиться в системах MIUI от Xiaomi, ColorOS от Oppo и FunTouchOS от Vivo. Сервис будет использовать комбинацию из Bluetooth и Wi-Fi, чтобы передавать файлы на скорости до 20 Мб/с.
Поделиться
Последние известия
Cannot find 'lenta2' template with page ''


Блоги
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...
Павел Севярынец
"Крыніца" - не піва, "Крыніца" - праўда.
Валерий Щукин
Особый цинизм...
Павел Знавец
Слепая эйфория.
Игорь Масловский
#ЗА


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё