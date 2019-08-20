В Беларуси обвалился экспорт нефти и нефтепродуктов

В июне было отгружено 100 тыс. т нефти. Всего же за шесть месяцев Беларусь экспортировала 588,6 тыс. т сырья на 267,2 млн долларов. По данным Белстата, экспорт упал в натуральном выражении на 27,7%, а в стоимостном — на 22,7% из-за снижения цены на 6,9%.





В июне экспорт возобновился не полностью. Обычно ежемесячно Беларусь поставляет около 130 тыс. т нефти.





Отечественный экспорт нефтепродуктов также просел. В июне за рубеж было отгружено порядка 670 тыс. т нефтепродуктов, что даже меньше, чем в мае. В целом экспорт за первое полугодие упал на 20,5% до 5,25 млн т. В стоимостном выражении он также сократился на 20,5% до 2,67 млрд долларов.





В январе-июне Беларусь сократила экспорт в Украину на 8,4% до 1,43 млн т. В Нидерланды он уменьшился более чем вдвое — до 577,9 тыс. т, а в Великобританию — на 18,8% до 2,6 млн т.









Импорт нефти из России в январе-июне снизился на 6,1% до 8,53 млн т. Наша страна заплатила за сырье на 6% меньше — 3,22 млрд долларов. В июне из РФ поступило 1,48 млн т нефти — немного меньше, чем обычно. Импорт нефтепродуктов из соседней страны остается минимальным. Он составляет всего 40,7 тыс. т. Это в 50 раз меньше, чем год назад.