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В Беларуси создается объединение «Белводоканал»

Совет министров постановлением №545 от 16 августа разрешил Минжилкомхозу содать государственное производственное объединение «Белводоканал».

Постановление опубликовано на Национальном правовом интернет портале и вступает в силу после его официального опубликования. «Белводоканал» будет создан в течение месяца.

Объединение будет проводить единую экономическую, техническую и технологическую политику в сфере водоснабжения. В частности, оно будет разрабатывать Национальную стратегию по развитию водопроводно-канализационного хозяйства страны, формировать госпрограмму в сфере водоснабжения на 2021-2025 годы и т.д.

Минжилкомхоз уже формирует банк кандидатов на пост гендиректора объединения.


Надо отметить, что подобное объединение уже создавалось в Беларуси. 1 апреля 1999 года был создан Государственный концерн по водоснабжению и канализации «Белводоканал». Он был создан путем преобразования объединения «Белводоканалремналадка». На него были возложены функции специально уполномоченного органа государственного управления в области водоснабжения и водоотведения. Основные направления деятельности концерна были схожи с теми, что декларируются для нового производственного объединения. Правда, тогда местные органы так и на зеключили договора на передачу прав управления предприятиями водоснабжения с концерном. В результате его преобразовали в РУП с ограничением полномочий, а позднее ликвидировали.
Reform.by
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