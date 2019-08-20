В Беларуси создается объединение «Белводоканал»

Постановление опубликовано на Национальном правовом интернет портале и вступает в силу после его официального опубликования. «Белводоканал» будет создан в течение месяца.





Объединение будет проводить единую экономическую, техническую и технологическую политику в сфере водоснабжения. В частности, оно будет разрабатывать Национальную стратегию по развитию водопроводно-канализационного хозяйства страны, формировать госпрограмму в сфере водоснабжения на 2021-2025 годы и т.д.





Минжилкомхоз уже формирует банк кандидатов на пост гендиректора объединения.









Надо отметить, что подобное объединение уже создавалось в Беларуси. 1 апреля 1999 года был создан Государственный концерн по водоснабжению и канализации «Белводоканал». Он был создан путем преобразования объединения «Белводоканалремналадка». На него были возложены функции специально уполномоченного органа государственного управления в области водоснабжения и водоотведения. Основные направления деятельности концерна были схожи с теми, что декларируются для нового производственного объединения. Правда, тогда местные органы так и на зеключили договора на передачу прав управления предприятиями водоснабжения с концерном. В результате его преобразовали в РУП с ограничением полномочий, а позднее ликвидировали.