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Сотрудники ФСБ остановили автомобиль, который вёз из Беларуси 300 кг сыра

Автомобиль объехал точки учёта на границе с Россией, однако его заметили.

Силовики передали груз "Россельхознадзору". Выяснилось, что задержанный сыр — это продукция белорусских предприятий, которые временно попали в "чёрный список". Более того, документов, которые подтверждали бы качество и безопасность продукта, у водителя не было. Его ждёт административная ответственность. Что касается сыра, то его вернули в Беларусь, информирует пресс-служба управления "Россельхознадзора" по Брянской и Смоленской областям, пишет euroradio.fm
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