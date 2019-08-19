Сотрудники ФСБ остановили автомобиль, который вёз из Беларуси 300 кг сыра
Автомобиль объехал точки учёта на границе с Россией, однако его заметили.
Силовики передали груз "Россельхознадзору". Выяснилось, что задержанный сыр — это продукция белорусских предприятий, которые временно попали в "чёрный список". Более того, документов, которые подтверждали бы качество и безопасность продукта, у водителя не было. Его ждёт административная ответственность. Что касается сыра, то его вернули в Беларусь, информирует пресс-служба управления "Россельхознадзора" по Брянской и Смоленской областям, пишет euroradio.fm
22:05 19/08/2019