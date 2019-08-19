Ромачнук: почему у нас есть World of Tanks, а нет World of MAZ?

– Мощные моторы, тяга, трансмиссия, много железа, инженерной мысли, огромные производственные площади, токари, слесари, специалисты по качению, скольжению и перемещению.





Это МАЗ. Гордость белорусской индустрии XX века. Гордость всех белорусских правителей прошлого века. МАЗу – 75 лет.





Второе – дитя начала эпохи IV промышленной революции. Никаких станков и машин. Нет производственных цехов и испытательных полигонов. Есть мощные компьютеры, богатство воображения, креативные идеи, ориентация на вкусы потребителей во всём мире.





Это виртуальная и дополненная реальность. Ценится дерзость мысли, бесшабашность и безбашенность. Придумать такое, чтобы десятки миллионов людей во всём мире ухнули и ахнули. Это Wargaming. Гордость учредителей – белорусов и акционеров. Радость тысяч работников и десятков миллионов пользователей. Wargaming – 20 лет.





В честь 75-летия работники МАЗа получили в качестве бонусов и премиальных… колбасу, печенья и сыр. Примерно на 50 долларов. Не акции завода, не даже опционы на выкуп акций. Не повышение зарплаты или ознакомление с планом повышения капитализации компании. Не «живые» деньги, а еду.





Как в жёстко дефицитные советские времена, когда колбаса на столе была признаком зажиточности. 75-летие МАЗа – грустный праздник завода II промышленной революции. Без прорывных новинок, без новых рекордов рыночной стоимости белорусской компании на ведущих фондовых площадках мира. Без внедрения современных технологий и качественного управления брендом. Мы говорим «МАЗ» – подразумеваем, прежде всего, его

советскую славу.









15 сентября Wargaming в очередной раз будет проводить фестиваль «Wargaming Fest: День танкиста». Его проведение обходится в несколько миллионов долларов. Планируется участие более 200 тысяч человек. Богатая программа. Выступление таких звёзд, как «Вопли Видоплясова», «Звери», «Крамбамбуля» и The Offspring.





По-настоящему народный праздник популярной международной корпорации. Родом из Беларуси, но со штаб-квартирой на Кипре. Потому что в Беларуси рулят товарищи, для которых МАЗ ценнее, важнее и социально значимее, чем Wargaming. Потому что успех мирового уровня основателей и управляющий Wargaming не укладывается в мыслительную парадигму сторонников модели Совок/Госплан.





МАЗ и Wargaming – производители разных эпох. Во многом антиподы. Никак не конкуренты. Вполне могли бы уживаться на одном правовом поле. Wargaming мог бы помочь МАЗу маркетингом, брендингом, использованием современных технологий, интернационализацией для повышения привлекательности товаров МАЗа и его бренда.





Wargaming мог бы даже купить акции МАЗа, чтобы в статусе акционера попытаться превратить МАЗ II промышленной революции в МАЗ IV промышленной революции. Это было бы круто. Это было бы дерзко. Это было бы перспективно.





Но МАЗ и его многочисленные начальники в номенклатурных, министерских кабинетах думают иначе. На 75-летие завода они раздают… колбасу. Взвешенное управленческое решение.





Wargaming тоже не рвётся предложить свои услуги МАЗу и правительству. У нас частная инициатива наказуема. У нас узаконенный праздник производственной деятельности – Дожинки. Остальное – как Лукашенко на душу положит.









Так и живём. Две Беларуси в одном. Одна Беларусь – страна МАЗа, премиальных в виде колбасы, министерских начальников, праздников в виде Дожинок. Она настальгирует о прошлом, живёт старыми заслугами и обижается на весь мир.





Вторая – страна Wargaming, инновационных решений, горизонтальной креативности, открытой конкуренции со всем миром, производства нематериальных активов для десятков миллионов платёжеспособных людей. Она живёт будущим, дружит со всем миром и делает людям праздники.







