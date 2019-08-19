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Райская жизнь: к визиту Лукашенко коров под Старыми Дорогами "утопили" в соломе

Посещая ферму хозяйства «Шапчицы-Агро» во время рабочего визита на Стародорожчину в пятницу, 16 августа, Александр Лукашенко обратил внимание на падеж скота.

Он пообещал, что по итогам года в Беларуси разберутся с причинами, и анонсировал жёсткие меры.

Тем временем некоторые белорусы обратили внимание на то, что к визиту Лукашенко в одном из хозяйств Стародорожского района коровам постелили непривычно много соломы. Настолько много, что они в ней "тонули".

скриншот с видео телеканала СТВ
Источник: kurjer.info
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