Он пообещал, что по итогам года в Беларуси разберутся с причинами, и анонсировал жёсткие меры.





Тем временем некоторые белорусы обратили внимание на то, что к визиту Лукашенко в одном из хозяйств Стародорожского района коровам постелили непривычно много соломы. Настолько много, что они в ней "тонули".





скриншот с видео телеканала СТВ