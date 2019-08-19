13 августа состоялось заседание латвийского Кабинета министров, на котором было поддержано предложение Минэкономики перенести торговлю электроэнергией на латвийско-белорусскую границу после того как Литва прекратит покупать электричество у Беларуси.





В настоящее время электроэнергия поступает в страны Балтии только через белорусско-литовскую границу. Решение же Вильнюса отказаться от сотрудничества с Беларусью в этом вопросе обусловлено конфликтом вокруг Островецкой АЭС, которую Литва считает небезопасной.





А поскольку невозможно разделить электричество, генерируемое АЭС с другими источниками, то литовское правительство решило вовсе прекратить покупать электричество в Беларуси. Естественно – это создаёт трудности для остальных балтийских стран.





Так, 16 августа Вице-канцлер Минэкономики Эстонии Тимо Татарзаявил о готовности его страны потреблять электроэнергию от БелАЭС.





И хотя латвийский премьер-министр поспешил смягчить новость о решении Кабмина Латвии, факт остаётся фактом – энергия из Островецкой АЭС вполне вероятно будет поступать в страны Евросоюза.





Остается некоторая вероятность, что Еврокомиссия может принять решение запретить импорт белорусского электричества. Но для этого нужны веские основания. А их нет. Беларусь провела стресс-тесты по европейской методике и взяла на себя обязательство выполнить рекомендации европейских экспертов по итогам их оценки.





Принятие ЕК политического решения о запрете импорта белорусской электроэнергии фактически будет означать повторное введение экономических санкций, а для этого сейчас отсутствуют политические условия. Наоборот, очевидна тенденция нормализации отношений на фоне постепенного превращения Минска в восточноевропейский «дипломатический хаб» (слова генсека ОБСЕ Томаса Гремингера).









Решение Латвии и Эстонии – тревожные звоночки для литовского руководства. Отсутствие солидарности среди братских Литве балтийских стран демонстрирует остальной Европе слабость литовской позиции по БелАЭС и снижает легитимность блокирования Вильнюсом переговоров ЕС с Беларусью о приоритетах партнёрства. Эта позиция, и так раздражавшая многих в «старой Европе» сейчас ещё более утрачивает свои основания.





Поскольку внешнеполитические решения в ЕС принимаются на консенсусной основе, то Литва, конечно, и впредь может продолжать блокировать переговоры Брюсселя с Минском, но это может обернуться для Вильнюса издержками на других направлениях – её начинания не будут поддержаны другими странами-членами. Принцип «ты – мне, я – тебе» весьма распространён в европейской политике.





К тому же после запуска БелАЭС в следующем году активность Литвы по остановке строительства станции утратит всякий смысл, и литовское руководство вынуждено будет искать новые подходы для адаптации к ситуации. Это станет дополнительным поводом к началу конструктивного диалога с Минском.