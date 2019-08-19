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Премьер РФ Медведев предупредил о риске повторения форс-мажора на "Дружбе"

Сохранение различных подходов к сертификации химико-аналитических лабораторий, которые анализируют качество нефти, создает благоприятную среду для повторения форс-мажора с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба", считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.



Он заявил это на встрече с президентом "Транснефти" Николаем Токаревым.

Глава нефтетранспортной монополии предложил ввести единую сертификацию таких лабораторий. Он отметил, что лаборатории работают каждая по своей методике, с собственным оборудованием и реагентами, и их результаты часто расходятся. По его мнению, назрела необходимость единой сертификации этих учреждений.

Медведев согласился, что поставщиков нефти много, лабораторий много, нефть принимает в свою сеть "Транснефть", которая является монополией, следовательно регулированию подлежит и деятельность всех, кто заходит к ней "в трубу".

"Давайте подумаем, каким образом можно это быстрей подготовить и выпустить либо на уровне министерства энергетики и, соответственно, Росстандарта, Ростехнадзора, либо на уровне акта правительства, если это необходимо для того, чтобы все участники этого процесса получили свои права и обязанности по этому документу", - сказал премьер.

Он призвал сделать все, чтобы подобные аварии не повторялись, поскольку они наносят России убытки и создают репутационные издержки.

В апреле белорусские партнеры "Транснефти" заявили, что по трубопроводу "Дружба" в страну начала поступать некондиционная нефть, с повышенным содержанием хлорорганических примесей. Из-за этого на время очистки нефтепровода приостанавливались поставки нефти европейским потребителям. Сейчас "Транснефть" решает вопрос об очистке собранной некондиционной нефти и о компенсациях потерпевшим.

По факту загрязнения нефти Следственный комитет возбудил уголовное дело. По версии следствия, загрязнение было намеренным и его допустили, чтобы скрыть хищение нефти. Это произошло через пункт приема нефти в Самарской области.

После случившегося белорусский оператор нефтепровода "Гомельтранснефть Дружба" объявил, что установит в Беларуси у границ посты контроля за качеством российской нефти. В компании заявили, что предлагали "Транснефти" согласовать строительство таких систем на границе с Россией и Польшей, но встретил "категорические возражения".
Источник: interfax.by
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