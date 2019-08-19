Суд решил не освобождать Шакутина из-под стражи

Напомним, что ранее адвокат Сергея Шакутина и коллектив его компании (а также связанных с ней юрлиц) просили суд освободить обвиняемого из СИЗО и перевести на менее жёсткую меру пресечения.





Один из доводов — плохое состояние здоровья Сергея Шакутина и проблемы с бизнес-процессами из-за его отсутствия.





Поддержать обвиняемого в суд пришла немалая часть коллектива компании «Искамед». Далеко не все смогли попасть в зал.





Также в суд пришел и известный бизнесмен Александр Шакутин, брат обвиняемого.





Кроме Сергея Шакутина по делу проходят ещё 20 обвиняемых. Большинство из них не под стражей.