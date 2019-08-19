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Суд решил не освобождать Шакутина из-под стражи

Минский городской суд решил не освобождать из-под стражи брата бизнесмена Александра Шакутина.

Напомним, что ранее адвокат Сергея Шакутина и коллектив его компании (а также связанных с ней юрлиц) просили суд освободить обвиняемого из СИЗО и перевести на менее жёсткую меру пресечения. 

Один из доводов — плохое состояние здоровья Сергея Шакутина и проблемы с бизнес-процессами из-за его отсутствия. 

Поддержать обвиняемого в суд пришла немалая часть коллектива компании «Искамед». Далеко не все смогли попасть в зал. 

Также в суд пришел и известный бизнесмен Александр Шакутин, брат обвиняемого.

Кроме Сергея Шакутина по делу проходят ещё 20 обвиняемых. Большинство из них не под стражей.
Источник: officelife
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