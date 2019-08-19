Российский рубль обвалился почти до годового минимума

С начала августа значение корзины валют уже обвалилось на 1,61%, а с начала года на 3,57% и оказалось вблизи годового минимума.





Курс доллара вырос на 0,0054 рубля до 2,0524 BYN/USD. Доллар подорожал уже третий раз подряд и оказался на максимуме за 13 дней.





Курс евро поднялся на 0,0045 BYN до 2,2759 BYN/EUR и покинул минимум за 15 дней. Евро смог прервать серию из шести последовательных снижений, за время которой его курс снизился на 0,0216 BYN.





Курс российского рубля обвалился на 0,0191 BYN до 3,0842 BYN/100 RUB. Это минимальный уровень почти за год. За последние 14 торгов рубль РФ рухнул суммарно на 0,1278 BYN.





Итоги прошедшей недели 12—16 августа на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль укрепился к евро и российскому рублю, уступив американскому доллару:





курс доллара вырос на 0,19% (+0,0039 BYN);

курс евро упал на 0,66% (−0,0152 BYN);

курс российского рубля просел на 0,89% (−0,0280 BYN).









Россия

Центробанк опять девальвировал российский рубль расчётами на завтра:





официальный курс доллара на завтра подскочил сразу на 0,61 RUB до 66,6082 российских рублей;

официальный курс евро на завтра вырос на 0.73 RUB до 73,9484 российских рублей.

Итоги предыдущей недели 12—16 августа на валютном рынке России

курс доллара вырос на 1,14% (+0,74 RUB);

курс евро поднялся на 0,28% (+0,20 RUB) .





С начала августа официальный курс доллара в России подорожал уже на 3,19 RUB (+5,03%), а курс евро поднялся на 3,21 RUB (+4,54%).