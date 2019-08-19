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Леонид Заико: Промышленность и сельское хозяйство пустили под нож

Система распределения бюджетных денег. Кто кому должен: государство - электорату или электорат - государству?

Леонид Заико: Промышленность и сельское хозяйство пустили под нож
На эту тему на Белсат рассуждает экономист Леонид Заико.
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