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"Белтелеком" сообщил о повышении тарифов

"Белтелеком" сообщил о повышении тарифов на телефонную связь. Госмонополист утверждает, что нынешние тарифы не обеспечивают полного возмещения затрат на их оказание.

"Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь принято постановление «О внесении изменений в постановление Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 13 февраля 2017 г. № 12», которое предусматривает установление новых предельных тарифов на услуги электросвязи (телефонной связи) и почтовой связи общего пользования. 

В настоящее время тарифы не обеспечивают полного возмещения затрат на их оказание. В связи с этим РУП «Белтелеком» сообщает о повышении с 28 августа 2019 года в среднем на 8,4% регулируемых тарифов на услуги телефонной связи", - говорится в сообщении. 


В Белтелекоме обращают внимание, что повышение регулируемых тарифов не коснется других услуг, предоставляемых РУП «Белтелеком» (интернета, телевидения, пакетов услуг и др).
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