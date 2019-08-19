Трамп собрался обвалить доллар: чего ждать белорусам?





Стоит ли белорусам опасаться девальвации самой популярной иностранной валюты? Свое мнение на этот счет высказал в комментарии Myfin.by финансовый консультант Михаил Грачев.

Трамп собрался обвалить американский доллар: чего ждать белорусам?





Доллар – это товар

– На самом деле вопрос девальвации доллара в большой степени является и экономическим, и политическим. Дело в том, что так сложилась сегодняшняя финансовая система, что доллар США является не только национальной валютой Соединенных Штатов Америки, но еще и главной мировой резервной валютой.





И это своеобразный товар, который Соединенные Штаты достаточно успешно экспортируют по всему финансовому миру. Соответственно, действует золотое правило экономики: чем дешевле твой товар, тем он более привлекателен и более выгоден. Это одна точка зрения.





С другой стороны, Дональд Трамп прав в том, что Соединенные Штаты теряют достаточно много на курсовой разнице. В том числе крупные корпорации, типа «Боинга», «Катерпиллера» и других, продукция которых активно идет на внешние рынки, а не только на внутренний американский. Они, безусловно, при более дешевом долларе по отношению к основным валютам других стран мира, могли бы получать большую выгоду. Это простая экономическая истина.





Подорвет ли Трамп все финансовые устои?

Но вот сможет ли и пойдет ли Дональд Трамп на то, чтобы девальвировать американский доллар – это большой вопрос.





Безусловно, какие-то механизмы у президента США есть. Это и использование Федерального фонда, хотя размер его достаточно мал на рыночном фоне. Это и какие-то механизмы в обход Федеральной резервной системы.





Но прибегнуть к этим механизмам означает подорвать все устои, все современные сложившиеся отношения между Федеральной резервной системой США и остальным финансовым миром.





И чтобы пойти на это, надо или быть абсолютно уверенным в своей правоте, или быть совершенно безрассудным. Вероятнее всего, этого «глобального обвала доллара» мы не увидим. Ни в ближайшее время, ни вообще.





Другое дело, что у ФРС США есть свои финансовые инструменты, или, как их называют еще – инструменты надстройки финансового рынка. Используя их, можно искусственно, скажем, снизить курс доллара по отношению к другим валютам.





Но у каждой медали есть обратная сторона. Сейчас мы говорим об экспорте из США и выгоде экспортеров. Но есть еще и импортеры. И как известно, Соединенные Штаты достаточно много импортируют. А в этом случае – наоборот более дорогой доллар становится панацеей.



Вербальные интервенции

Поэтому с большой долей вероятности можно говорить о том, что, конечно, к каким-то реальным техническим шагам президент США вряд ли станет прибегать. А в большей степени он просто использует один из механизмов регулирования рынков, ставший популярным, особенно в последние три-пять лет.





Это так называемые «вербальные интервенции», к которым прибегают крупные руководители. Как, например, предшественник нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла – госпожа Джаннет Йеллен, или руководитель Европейского Центробанка Марио Драги, который особенно любит эти вещи. И, кстати, по их стопам сейчас начали идти руководители других региональных организаций, в том числе в Российской Федерации – глава Центробанка госпожа Набиуллина.





Руководители такого ранга допускают какие-то высказывания на уровне утечки информации или каких-то «провокационных» заявлений, которых достаточно для того, чтобы придать рынку направление в требуемую сторону.





Но это решение тактических задач на ближайшее время – на горизонте двух-трех месяцев, может быть, полугода.









Потеряет ли доллар свой статус?

Если смотреть в долгосрочной перспективе - с большой долей уверенности можно говорить о том, что доллару США как резервной валюте и как основной валюте мировой финансовой системы ничто не угрожает. И вероятность того, что доллар потеряет свой статус в ближайшие 5-10 лет, исключительно мала.

Дело в том, что, при любых отношениях и к доллару, и к Америке как государственному институту в целом, на доллар США опирается практически вся мировая финансовая система.





И более того – резервы практически всех крупнейших стран мира и их центральных банков номинированы именно в долларах. Поэтому вряд ли кто-то откажется от него. Зато волнения по поводу «судьбы доллара» будут сохраняться и преследовать нас еще долгое время.