Прогноз по валютам: какая из инвалют удержится от падения

– Основные внешние факторы прошедшей недели на валютном рынке – это, во-первых, снижение евро к доллару и, во-вторых, еще большее снижение к американской валюте российского рубля.

Пара евро/доллар снизилась за неделю с 1,1190 до 1,11 ровно, или на 0,9%.









Доллар к российскому рублю подорожал с 65,2 до 66, или на 1,1%. Евро подорожал к российскому рублю с 73 до 73,2, или на 0,2%.





В результате к белорусскому рублю только доллару удалось выйти в плюс. Он подорожал на 0,19%. Евро подешевел на 0,66%, а российский рубль подешевел на 0,89%.









При этом российский рубль на неделе впервые с начала года оказался дешевле, чем он был в начале текущего года.





В связи с этим, естественно, российский рубль обновил минимумы с начала года. И еще с этим связан факт, что впервые с начала года все три валюты – и доллар, и евро, и российский рубль – стоят дешевле, чем на начало года.





Кстати говоря, валютная корзина подешевела на 0,52%. И дешевеет она вторую неделю подряд. Стоимость корзины также обновляет минимумы с начала года.

На наступившей неделе доллар может подорожать, но совсем незначительно – до 2,05 белорусского рубля. Евро подешевеет до 2,26 белорусского рубля. А российский рубль снизится до 3,08 белорусского рубля за 100 российских.