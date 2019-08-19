Прогноз по валютам: какая из инвалют удержится от падения
Какие изменения происходили на валютном рынке на минувшей неделе? Сколько будут стоить доллар, евро и российский рубль на текущей неделе?
Об этом в комментарии Myfin.by рассказал старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.
– Основные внешние факторы прошедшей недели на валютном рынке – это, во-первых, снижение евро к доллару и, во-вторых, еще большее снижение к американской валюте российского рубля.
Пара евро/доллар снизилась за неделю с 1,1190 до 1,11 ровно, или на 0,9%.
Доллар к российскому рублю подорожал с 65,2 до 66, или на 1,1%. Евро подорожал к российскому рублю с 73 до 73,2, или на 0,2%.
В результате к белорусскому рублю только доллару удалось выйти в плюс. Он подорожал на 0,19%. Евро подешевел на 0,66%, а российский рубль подешевел на 0,89%.
При этом российский рубль на неделе впервые с начала года оказался дешевле, чем он был в начале текущего года.
В связи с этим, естественно, российский рубль обновил минимумы с начала года. И еще с этим связан факт, что впервые с начала года все три валюты – и доллар, и евро, и российский рубль – стоят дешевле, чем на начало года.
Кстати говоря, валютная корзина подешевела на 0,52%. И дешевеет она вторую неделю подряд. Стоимость корзины также обновляет минимумы с начала года.
На наступившей неделе доллар может подорожать, но совсем незначительно – до 2,05 белорусского рубля. Евро подешевеет до 2,26 белорусского рубля. А российский рубль снизится до 3,08 белорусского рубля за 100 российских.
09:42 19/08/2019