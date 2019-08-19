Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Директор "Большого шелкового пути" покритиковал белорусский бизнес

Белорусские экспортеры упорно отказываются работать без 100-процентной предоплаты, а китайские компании работают в среднем по 30-процентной предоплате. Остальное — после получения товара.

Об этом в интервью телеканалу ОНТ рассказал директор торгово-инвестиционной компании «Большой шелковый путь» Чжан И:

"И еще, что касается продовольствия: вкусы китайцев отличаются от предпочтений белорусов. Нам приходится выбирать, что нам покупать. Но было бы неплохо, чтобы ваши предприятия сами подстраивались под запросы рынка Китая".
Поделиться
Последние известия






Блоги
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...
Павел Севярынец
"Крыніца" - не піва, "Крыніца" - праўда.
Валерий Щукин
Особый цинизм...
Павел Знавец
Слепая эйфория.
Игорь Масловский
#ЗА


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё