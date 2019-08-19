Директор "Большого шелкового пути" покритиковал белорусский бизнес
Белорусские экспортеры упорно отказываются работать без 100-процентной предоплаты, а китайские компании работают в среднем по 30-процентной предоплате. Остальное — после получения товара.
Об этом в интервью телеканалу ОНТ рассказал директор торгово-инвестиционной компании «Большой шелковый путь» Чжан И:
"И еще, что касается продовольствия: вкусы китайцев отличаются от предпочтений белорусов. Нам приходится выбирать, что нам покупать. Но было бы неплохо, чтобы ваши предприятия сами подстраивались под запросы рынка Китая".
08:51 19/08/2019