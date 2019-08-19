Об этом в интервью телеканалу ОНТ рассказал директор торгово-инвестиционной компании «Большой шелковый путь» Чжан И:





"И еще, что касается продовольствия: вкусы китайцев отличаются от предпочтений белорусов. Нам приходится выбирать, что нам покупать. Но было бы неплохо, чтобы ваши предприятия сами подстраивались под запросы рынка Китая".