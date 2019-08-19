О чем говорит белорусский бюджет?

В то же время простой макроэкономический анализ доходной и расходной частей бюджета позволяет определиться с тем, какие экономические процессы происходят в экономике и чего следует ожидать конкретному человеку в ближайшей перспективе. Чтобы понять, как это происходит на практике, проанализируем исполнение белорусского бюджета за первое полугодие 2019 года., пишет "БелРынок".

Доходы растут неравномерно

За первое полугодие 2019 года доходы бюджета сектора государственного управления, то есть фактические доходы государства, составили 25,9 млрд. рублей или 110,6% к аналогичному периоду 2018 года. Данный рост доходов превышает уровень инфляции в стране, а значит, реальные доходы государства в 2019 году увеличились.

Основной прирост доходов государства обеспечен за счет роста отчислений в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН), которые увеличились за год на 0,9 млрд. рублей или на 113,4% и обеспечили 36% всего прироста доходов государства. Указанный прирост доходов в ФСЗН напрямую связан с реальным ростом заработной платы в государстве, который существенно превышает рост ВВП в государстве, а значит, в очередной раз можно говорить об «искусственном» увеличении доходов населения, не подкрепленных ростом производительности труда.

Также существенно, на 116,7%, в первом полугодии 2019 года возросли поступления в бюджет от налога на прибыль. Столь существенный рост рентабельности белорусского бизнеса может быть обусловлен, как благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, так и новыми налоговыми льготами. Напомним, что с 1 января 2019 года для белорусского бизнеса установлены льготные 0% ставки по налогу на прибыль и подоходному налогу при распределении дивидендов один раз в 5 лет. Похоже, данная льгота простимулировала часть белорусского бизнеса вывести свои доходы «из тени» и показать реальную рентабельность своей деятельности.

Менее существенно в первом полугодии 2019 года выросли поступления от акцизов и НДС. Они составили 108,3% и 105,9% соответственно по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Данные налоги напрямую связаны с реализацией товаров (работ, услуг) и характеризуют уровень потребления в стране. Опережающий рост акцизов над НДС свидетельствует о том, что население в большем объеме приобретало подакцизные товары (алкоголь, табак, бензин), нежели другие не подакцизные группы товаров.

В свою очередь рост поступлений по НДС и акцизам необходимо сравнивать с ростом ВВП, который увеличился с начала года в сопоставимых ценах на 0,9%, и ростом потребительских цен на товары и услуги, которые с начала года выросли на 2,9%.

Сопоставление этих данных свидетельствует о том, что прирост, как поступлений акцизов, так и НДС, связан с ростом расходов населения за счет реального увеличения заработной платы. Фактически население предпочитает больше тратить, чем сберегать, что и позволяет государству обеспечивать прирост доходов бюджета за счет НДС и акцизов.

Единственным доходным источником, который сократился в 2019 году стали доходы от внешнеэкономической деятельности, которые составили лишь 85,2% от уровня прошлого года. На данное обстоятельство повлиял российский маневр с ценами на нефть, который сократил поступления от таможенных пошлин. В целом же снижение от доходов от внешнеэкономической деятельности за первое полугодие 2019 года составило 0,4 млрд. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Опережающий рост расходов

Еще более существенно, чем доходы, росли расходы государства. Так рост расходов государства в первом полугодии 2019 года составил 11,4% к аналогичному уровню прошлого года. Общие расходы государства в 2019 году составили 23,4 млрд. рублей и тоже увеличивались неравномерно.

Так, наиболее существенно за 2019 год увеличились расходы ФСЗН — на 17,2% от аналогичного периода прошлого года. При этом прирост расходов ФСЗН на 1,1 млрд. рублей превысил отмеченный выше прирост доходов фонда на 0,2 млрд. рублей, а значит, дефицит средств в ФСЗН увеличивается. Фактически государство в 2019 году увеличивает размер выплат по социальным пособиям и пенсиям без учета реального финансового состояния доходов фонда. Очевидно, что бесконечно такой «дефицитный» рост расходов ФСЗН продолжаться не может, а значит, государству необходимо будет придумывать новые источники финансирования для увеличения пенсий.

Второй по росту расходов в 2019 году стала социальная сфера. Так, увеличение расходов на социалку, и в первую очередь на рост оплаты труда в образовании, здравоохранении и так далее, увеличился на 13,3%.

Менее существенно увеличивались расходы на национальную экономику на 8,7% и на общегосударственную деятельность на 5,9%. Последнее свидетельствует о том, что приоритетом для государства в 2019 году стало обеспечение роста доходов населения над прочими расходами государства.

При этом следует отметить, что превышение темпом роста расходов над доходами в первом полугодии 2019 года привело к сокращению профицита государственных финансовых ресурсов с 3,4 млрд. рублей в 2018 году до 2,5 млрд. рублей в 2019 году. Известно, что профицит бюджета направляется преимущественно на погашение внешнего долга государства.

Соответственно, сокращение профицита государственного бюджета означает, что государство в текущем году будет стремиться преимущественно не погашать внешний долг, а рефинансировать его за счет новых заимствований или продления сроков погашения старых долгов. Фактически проблема погашения государственного долга переносится на будущие периоды в угоду текущему росту доходов населения.

Анализ государственных финансов первого полугодия 2019 года свидетельствует о том, что государство стремится использовать доходы государственного бюджета преимущественно на повышение доходов населения без учета реальной экономической ситуации в стране, изменения производительности труда. Фактически, на достижение запланированного президентом среднего уровня оплаты труда в 1 000 рублей направлены все расходы государственных финансовых ресурсов. И следует отметить, что в июне 2019 года эту цель удалось достичь, обеспечив с Беларуси номинально начисленную среднюю заработную плату в 1080,5 рублей на 1 человека.

Открытым остается вопрос о том, удастся ли правительству удержать данный уровень оплаты труда в среднесрочной перспективе и как это отразиться на финансовой системе Беларуси до конца года. Пока государству удается направить большую часть прироста доходов населения на потребление, что позволяет расти доходам бюджета и при этом стабилизировать курс валюты. Но насколько долгосрочной и эффективной окажется такая стратегия правительства 2019 года покажут годовые финансовые показатели бюджета и курс доллара и евро на 1 января 2020 года.

Практика прошлых десятилетий показывала, что экономически необоснованный рост оплаты труда всегда вел к девальвации белорусского рубля, инфляции и новому витку экономического кризиса. Удастся ли государству избежать данной негативной традиции, покажет ближайший год.