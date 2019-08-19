Беларусь — крупнейший должник России

С 2012 года долг Беларуси перед Россией вырос в два раза. При этом впервые Москва отказалась рефинансировать текущую часть беларусского долга. В ответ на это Минск объявил о том, что заместит российский кредит китайским.





Журналисты РБК собрали всю имеющуюся открытую информацию о долгах других стран перед Россией и выяснили, что Беларусь в этом списке лидирует. Для сравнения, Украина должна (долг Украина не признает) $3,7 млрд, Венесуэла — $3,5 млрд, Куба — $3,2 млрд. Общая задолженность по российским госкредитам Минфин РФ на 1 мая 2019 года оценивал в $39,4 млрд, из которых $15,8 млрд должны страны СНГ.





Собранные данные любопытны хотя бы потому, что программа государственных кредитов, предоставляемых Москвой другим странам, засекречена. Большинство таких займов носят политический характер и/или связаны с закупкой российского вооружения.