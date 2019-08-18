Лукашенко беспокоится за «Атлант». Из отчетности понятно, почему

Согласно отчетности по МСФО, предприятие в 2018 и в 2017 годах понесло убыток в сумме 48,555 млн рублей и 64,328 млн рублей соответственно. В аудиторском заключении отмечено, что «данный фактор наряду с иными обстоятельствами <…> указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность».





Выручка предприятия за прошлый год выросла на 11,8%, до 530,7 млн рублей. Текущие обязательства группы превысили ее текущие активы на 160,2 млн рублей. Предприятие намерено финансировать разрыв ликвидности за счет кредитов, говорится в отчетности.





Среди факторов, повлекших убытки, аудиторы отмечают колебания курсов евро и доллара к белорусскому и российскому рублю (общая сумма убытков по курсовым разницам составила 7,653 млн рублей). Второй проблемой называют резкое обострение ценовой конкуренции.





Эксперты отмечают большую работу, проводимую предприятием по стабилизации положения. Идет сокращение производственных затрат, в том числе за счет модернизации оборудования, численность персонала за год сокращена на 5,2%, до 7,3 тысячи человек. На конец 2018 года задолженность «Атланта» по кредитам и займам составила 285,9 млн рублей, что соответствует стоимости активов баланса на 62,5%. Предприятие провело результативную работу с банками по снижению ставок, увеличению сроков кредитования, привлечению дополнительных средств для покрытия дефицита ликвидности.









«Посмотрим поглубже, что происходит. Я хочу посмотреть, что у нас вообще с „белой“ техникой делается», — отметил Алексанр Лукашенко. Возможно, предприятию будет оказана господдержка, чтобы подтолкнуть его развитие. Сейчас этот вопрос пока только изучается. «Но с этим мы на месте разберемся, на «Атланте», — добавил он.





Президент также обратил внимание, что конкуренция на мировом рынке растет, на экономической ситуации в регионе могут сказаться и разлад в отношениях между США и Китаем, поэтому надо быть готовыми ко всем сложностям.





Основным акционером ЗАО «Атлант» является государство в лице Госкомимущества (62%), 37% акций принадлежит физлицам.

