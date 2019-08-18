В России отключился энергоблок на Белоярской АЭС





Как пишет meduza.io со ссылкой на Росатом, причиной отключения энергоблока стало ложное срабатывание одной из защитных систем. Остановка энергоблока произошла по штатному алгоритму согласно нормальной схемы.





После выявления причин ложного срабатывания защитной системы энергоблок снова включат в сеть и он возобновит работу.









Энергоблок №3 продолжает работать по графику нагрузок. В ведомстве также отмечают, что в связи с инцидентом радиационный фон в окрестностях Белоярскай АЭС не повышался.





Эта станция работает с 1964 года. Первые два ее энергоблока с реакторами на тепловых нейтронах полностью выработали свой ресурс и окончательно прекращены.