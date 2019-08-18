Об этом рассказала заместитель начальника операционного управления, начальник отдела межбанковской идентификации и блокчейна Небанковской кредитно-финансовой организации «ЕРИП» Ирина Игнатович. Она уточнила, что речь идет об использовании шаблонов лица и голоса, пишет select.by





Хотя в пилотном проекте участвуют только три банка, пользоваться новой системой идентификации клиентов сможет любой участник межбанковской системы идентификации.





Пилотный проект состоит из трех этапов. Первый этап, который и будет завершен к концу текущего года, состоит в биометрической аутентификации. На этом этапе клиенты системы идентификации смогут заходить в банковские системы обслуживания в интернете, используя вместо пароля свои биометрические данные.





Второй этап пилотного проекта состоит в биометрической идентификации. На нем предполагается организовать распознавание для тех людей, у которых нет данных в межбанковской системе идентификации.





И третий этап состоит в интеграции белорусской системы с аналогичными системами в других странах, в первую очередь в странах ЕАЭС.









Пользоваться услугами системы идентификации могут не только банки, с 21 октября это будет разрешено делать и страховым организациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, лизинговым и микрофинансовым организациям, форекс-компаниям, государственным органам и т. д.





Межбанковская система идентификации может использоваться и юридическими лицами. Первым в Беларуси возможность входа в каналы дистанционного обслуживания клиентов предоставил юридическим лицам Белинвестбанк. В частности, имеется возможность, входя через данную систему идентификации, сравнить курсы валюты в разных банках и приобрести ее по самому выгодному курсу. Причем все это осуществляется без посещения банка.





В Белинвестбанке также сообщили, что в настоящее время в нем обслуживается более 30 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса из 355 тыс. подобных организаций, зарегистрированных в РБ.