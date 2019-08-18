«Аливария» увеличила свою долю рынка до 29,7%

Бренд «Аливария» также сохраняет позицию №1 в Беларуси – его объемная доля в январе-июне 2019 года составила 18,1% рынка пива страны (на 0,5 п.п. больше, чем в 1 полугодии 2018г.).





Положительные результаты в первом полугодии 2019 года показывают и другие бренды компании. По данным ритейл-аудита Nielsen, объемная доля бренда «Балтика» составляет 4,8%, что на 0,6 п.п. больше, чем в январе-июне 2018г.* Бренды Zatecky Gus, Tuborg и Seth&Rileys GARAGE показывают рост своих объемных долей на рынке +0,3 п.п., +0,1 п.п. и +0,5 п.п. соответственно по отношению к аналогичному периоду 2018 года*.





«Добиться положительных результатов удалось за счет серии успешных запусков новых продуктов («Аліварыя Багемскае Паравое», Karol Jan Hello Honey, Seth&Rileys GARAGE Hard Black Cherry Drink, «Балтика Мягкое» и др.). Одним из наиболее примечательных для компании стал вывод на рынок новинки «Аліварыя Багемскае Паравое». Этот сорт был сварен специально по случаю 155-летнего юбилея компании и пополнил линейку премиум-сортов бренда «Аливария». Объемная доля «Багемского» в июне 2019 года составила 0,8 п.п.*», – отмечает генеральный директор ОАО «Пивоваренная компания Аливария» Олег Хайдакин.





Рынок пива в 1 полугодии 2019 года продолжает показывать положительную динамику: рост +3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Положительная динамика пивной отрасли позитивно повлияла на объемы производства компании. Так, в январе-июне 2019 года объем производства составил более 6,4 млн. декалитров продукции.