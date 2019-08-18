— Рассчитываем, что до конца года сможем основную массу потерь компенсировать, либо сделать качественные, четкие расчеты, которые не будут вызывать никаких споров между нами и субъектами Российской Федерации, – сказал Рыбаков в эфире телеканала «Беларусь-1», отметив, что отработка механизмов компенсации с российской стороной идет постоянно, но «к сожалению, не так быстро».





Затем белорусская стороны намерена получить «оставшиеся потери, которые подсчитает», проинформировал А. Рыбаков.





Ранее первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько сообщил, что фактическую компенсацию Минску из-за «Дружбы» определят по итогам года с учетом объемов поставок нефти и транзита через белорусскую территорию.









Напомним, в апреле Минск заявил об ухудшении качества российской нефти (содержание хлорорганических соединений в ней в десятки раз превышало предельные значения по стандарту) и приостановил прием сырья. Загрязненная нефть попала в магистральный нефтепровод «Дружба» через терминал под Самарой. Слив был сделан частными российскими компаниями, которые таким образом пытались скрыть хищение нефти на сумму порядка миллиона российских рублей. Загрязненная нефть дошла до Беларуси. Последствия этого весьма серьезны. На белорусских НПЗ вышло из строя некоторое оборудование. Производственные мощности предприятий были существенно сокращены, а транзит нефти в Европу приостановлен. Белорусской экономике нанесен крупный ущерб.





К 8 августа белорусскую часть трубопровода «Дружба» от «грязной» нефти очистили.