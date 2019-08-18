Дело в том, что при расчете инвестиций на чистой основе исключаются разнообразные долговые инструменты – кредиты и займы, кредиторка и дебиторка, лизинг и т.д. Долговые инструменты не являются инвестициями в узком смысле. При этом они могут составлять около 80% всех вложений иностранных инвесторов в Беларусь. Ровно поэтому правительство ориентируется на показатель прямых инвестиций на чистой основе, а не какой-то иной. По сравнению с январем-июнем 2019 года нетто-инвестиции сократились на 207,9 млн USD. Тем не менее, власти отчитались о выполнении промежуточного плана за первое полугодие.





К сожалению, уже несколько лет подряд чиновники составляют прогноз без учета сезонного характера поступления инвестиций. Это позволяет властям иметь «хорошее лицо» в начале года, но портит картинку в конце.





Наибольший объем инвестиций в Беларусь за 6 месяцев 2019 года поступил с Кипра – 237,8 млн USD (+62,4% к 2018 году). Прямые инвестиции с Кипра по своей сути являются реинвестированием ранее выведенного белорусского капитала. Наиболее тесно инвестиции с Кипра связаны с IT-бизнесом. Если в январе-июне 2018-го IT-компании вложили в Беларусь порядка 35 млн USD, то за аналогичный период в 2019-м – около 107 млн USD.









На второе место по объему инвестиций откатилась Россия – 184,5 млн USD (падение в 2,5 раза). Основу прямых инвестиций из России ранее составляли вложения в сухопутный и трубопроводный транспорт (Газпром трансгаз Беларусь). Однако в 2019 году эти инвестиции превратились в чистый отток капитала – от 256,1 млн USD до минус 5,3 млн USD. В июле именно на российские компании неоднократно жаловался спикер верхней палаты парламента Михаил Мясникович. Мясникович называл в числе главных доноров Газпром трансгаз Беларусь, МТС и Брестгазоаппарат. Только «дочка» Газпрома в Беларуси перечислила акционеру из РФ 679,2 млн BYN в эквиваленте.





Власти считают Китай стратегическим партнером Беларуси. И действительно, китайские банки очень активно кредитуют нашу страну под гарантии правительства. А вот прямые инвестиции идут весьма вяло – всего 28,7 млн USD за половину 2019 года (минус 42,5% к 2018 году). Инвестиции из стран ЕС (за исключением Кипра) составили в 2019 году 248,2 млн USD (+5,4%).





Ни одна из стран Евросоюза (кроме Кипра) не вложила в Беларусь хотя бы 50 млн USD. Малоинтересна Беларусь и другим странам. В регионе СНГ только Украина вложила 9 млн USD, а остальные государства в разы меньше. За пределами СНГ и ЕС лидером является Швейцария – 42,2 млн USD (рост в 2,4 раза). В Швейцарии зарегистрированы бенефициары некотор белорусских банков – например, БСБ Банка.



