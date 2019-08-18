Легендарный производитель телевизоров объявил о банкротстве

Один из старейших и легендарнейших производителей телевизоров в Европе — немецкая компания Loewe — сообщила о прекращении деятельности и увольнении последних четырех сотен сотрудников. На самом деле документы на процедуру банкротства были поданы еще в мае, но все это время администрация Loewe пыталась найти новых инвесторов и спасти компанию от краха. Сделать это так и не получилось.





Немецкий бренд был основан в далеком 1923 году и стал одним из первых на континенте производителей телевизоров и другой электроники, в том числе радиоприемников и кассетных магнитофонов. Одна из главных отличительных черт продукции Loewe, которая в том числе и стала причиной краха компании, — это разработка и производство всей техники исключительно на родине фирмы, в Германии, а не где-нибудь в Китае или на Тайване, где рабочая сила стоит в десятки раз дешевле.









Поэтому телевизоры Loewe стоят значительно дороже менее патриотичных конкурентов. Расчет владельцев компании на «легендарное немецкое качество» оказался неверным — покупатели все же отдают предпочтение тому, что стоит дешевле, вне зависимости от места производства.





Loewe была создана в 1923 году, сначала она специализировалась на производстве электронных ламп и радиоаппаратуры. В конце 20-х годов компания одной из первых в мире начала заниматься разработками телевизионной аппаратуры и в 1931 году представила свой первый телевизор. В последние годы Loewe переживала не лучшие времена, компании все труднее становилось конкурировать с азиатскими производителями, устройства которых в среднем в несколько раз дешевле производимых Loewe. В 2013 году компания уже подавала заявление о банкротстве, но тогда она была приобретена немецким инвестфондом Stargate Capital.



