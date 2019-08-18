В обращении упоминается, что экологические активисты ставят по сомнение законность работы завода, ссылаясь на несоответствующую действительности информацию. В качестве примера приводится аргумент о том, что якобы на предприятии используется устаревшее, бывшее в употреблении оборудование. «Омск Карбон Могилев» утверждает, что в контрактах на поставки одним из требований было прописано, что оборудование должно быть новым.





В «Омск Карбон Могилев» уверены, что активисты ставят политические цели: дискредитировать проект, а также органы государственной власти и управления Беларуси.





«В регионе искусственно создается очаг социальной напряженности, а свободная экономическая зона, созданная в Могилеве по инициативе Президента А.Г. Лукашенко, отталкивает потенциальных инвесторов», — написано в обращении.









В итоге «Омск Карбон Могилев» просит Генпрокуратуру проверить предприятие. Оно выражает надежду, что результаты проверки дадут объективную картину могилевчанам.





Завод «Омск Карбон Могилев» по производству технического углерода строят в СЭЗ в Могилевском районе рядом с областным центром. Против его строительства уже пытались провести пикеты.