«Омск Карбон Могилев» пожаловалось в Генпрокуратуру на экологических активистов
ИООО «Омск Карбон Могилев» направило жалобу в Генеральную прокуратуру на действия экологических активистов, сообщается на сайте «Омск Карбон групп».
В обращении упоминается, что экологические активисты ставят по сомнение законность работы завода, ссылаясь на несоответствующую действительности информацию. В качестве примера приводится аргумент о том, что якобы на предприятии используется устаревшее, бывшее в употреблении оборудование. «Омск Карбон Могилев» утверждает, что в контрактах на поставки одним из требований было прописано, что оборудование должно быть новым.
В «Омск Карбон Могилев» уверены, что активисты ставят политические цели: дискредитировать проект, а также органы государственной власти и управления Беларуси.
«В регионе искусственно создается очаг социальной напряженности, а свободная экономическая зона, созданная в Могилеве по инициативе Президента А.Г. Лукашенко, отталкивает потенциальных инвесторов», — написано в обращении.
В итоге «Омск Карбон Могилев» просит Генпрокуратуру проверить предприятие. Оно выражает надежду, что результаты проверки дадут объективную картину могилевчанам.
Завод «Омск Карбон Могилев» по производству технического углерода строят в СЭЗ в Могилевском районе рядом с областным центром. Против его строительства уже пытались провести пикеты.
09:15 18/08/2019