Сколько зарабатывают на строительстве БелАЭС





Рабочие рассказали, что устраивались на работу через российскую компанию “Стройинвестпроект”. При этом на пропусках на стройплощадку у всех обозначена другая российская компания — АО “Сезам”, пишет «Еврорадио».





Эта фирма разместила 25 июля на местном островецком сайте целую серию вакансий. Тут тебе и сварщики, и прорабы, и монтажники, и инженеры. В большинстве вакансий обещают зарплату от 1000 рублей.





Другие компании, занятые на стройке БелАЭС, обещают зарплаты ещё выше. АО «НИКИМТ-Атомстрой» предлагает монтажнику наружного трубопровода, сварщику или начальнику отдела зарплату от 1800 рублей.





Представительство ООО «Трест РосСЭМ», также занятое на строительстве АЭС, предлагает главному инженеру зарплату не ниже 1800 рублей.

Получается, что строителей привлекают обещанными большими заработками на вроде бы серьёзном статусном объекте, а по итогу не выплачивают несколько месяцев зарплату. И если рабочим, занятым на таком важном объекте, несколько месяцев не выплачивают зарплату, то где гарантия, что свою работу они делают качественно?



