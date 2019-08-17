В первом постановлении Минздрава говорится об оплате труда медицинских и фармацевтических работников, а также служащих, занятых в здравоохранении и фармацевтической деятельностью. Для них определены тарифные разряды по должностям, пишет finance.tut.by

С 2020 года оклады бюджетников будут определяться путем умножения базовой ставки на коэффициент тарифного разряда. Для профессий, не тарифицируемых тарифными разрядами, вместо коэффициента будут применяться кратные размеры базовой ставки. Базовая ставка составит 180 рублей.





К примеру, врач-интерн получил 7 разряд. Такой же присвоили врачам-гигиенистам, паразитологам, врачам по радиационной гигиене, эпидемиологам, бактериологам и некоторым другим медикам без квалификационной категории. 8 разряд определили для этих врачей, имеющих вторую квалификационную категорию, 9 — для тех, кто имеет первую квалификационную категорию. 10 разряд получили медики с высшей квалификационной категорией.









8 разряд определили для врачей-аллергологов, аудиологов, гастроэнтерологов, гематологов, дерматовенерологов, диетологов, детских хирургов и многих других без квалификационной категории. Со второй категорией — 9 разряд, с первой — 10, с высшей — 11.





Акушерки, зубные техники, инструкторы-валеологи, лаборанты, инструкторы по лечебной физкультуре, медсестры и другие без категории относятся к 3 разряду. С каждой квалификационной категорией разряд повышается на единицу.





Самый низкий разряд — 2, у медицинских дезинфекторов и регистраторов.





Самые высокие тарифные разряды у главных врачей, заведующих различными медучреждениями — 17.





Зная тарифный разряд для конкретного медика, можно рассчитать его оклад, который будет применяться с 1 января 2020 года.





К примеру, гастроэнтерологу второй квалификационной категории присвоили 9 разряд. Согласно новой тарифной сетке коэффициент для него 1,68. Значит, оклад составит 302,4 рубля.





Также в документе прописан перечень стимулирующих и компенсирующих выплат этим работникам и служащим. Постановление утвердило инструкцию, которая регламентирует систему установления размеров этих выплат.





В списки выплат входят надбавки за применение или участие в применении новых, сложных и уникальных методов оказания медицинской помощи, за специфику работы в сфере здравоохранения. Также медработникам и работникам фармацевтических компаний положены доплаты за реализацию организационно-распорядительной функции, за выполнение функции главного специалиста.





Скажем, за оказание высокотехнологичной медицинской помощи устанавливается надбавка врачам-специалистам без квалификационной категории в размере 45% оклада, со второй категорией 65% оклада, с первой категорией — 115%, а с высшей 135% оклада.





Во втором постановлении говорится о стимулирующих и компенсирующих выплатах работникам бюджетных организаций. Оно определило перечень стимулирующих и компенсирующих выплат работникам бюджетных организаций, которые подчиняются или входят в систему Минздрава. Также там идет речь о бюджетниках из организаций, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам, относящимся к области деятельности Минздрава.









В нем тоже есть инструкция, в которой прописано, как будут устанавливаться размеры выплат.





К примеру, надбавки положены молодым специалистам, за особенности профессиональной деятельности, за сложность и напряженность работы, за обеспечение показателей деятельности, за высокие достижения в труде.





Надбавку за особенности профессиональной деятельности смогут получать, скажем, специалисты, работающие на пультах управления жизнеобеспечения операционных блоков при проведении сложных и высокотехнологичных медицинских вмешательств, или работники, обеспечивающие работы по производству, контролю качества радиоактивных лекарственных средств.





Доплаты будут получать работники в сельской местности в размере 20% базовой ставки.





Доплату можно будет получать и за особый характер труда.



