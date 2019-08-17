H&M и Inditex закрывают магазины и инвестируют в онлайн-продажи

Так, в прошлом году H&M закрыла сразу 140 торговых точек и заявила о намерении сократить количество магазинов, запланированных к открытию в этом году. Что же касается Inditex, то тут размах ещё шире — в прошлом году было закрыто сразу 355 магазинов Zara, при намерении закрыть ещё 250. Число новых магазинов также подвергнется пересмотру.





При этом обе компании планируют активно открывать всё новые интернет-магазины в самых разных странах. Так, Inditex заявила о намерении расширить онлайн-присутствие в таких странах, как Бахрейн, Иордания, Катар, Колумбия, Кувейт, Оман и Филиппины — утверждается, что это позволит привлечь до 275 млн новых покупателей. Также испанская сеть недавно приобрела домены в Египте, Израиле, Индонезии, Ливане, Марокко, Саудовской Аравии, ОАЭ и Сербии. Подобные новости особо интересны на фоне того, что бренд Zara всегда отличался консервативностью и предпочитал работать «по старинке». Но, похоже, что даже совсем уж консервативные марки вынуждены следовать тенденциям современного мира.









Что же касается H&M (первый магазин этого бренда откроется в Беларуси уже осенью этого года), то эта компания заявляет о намерении не только расширять присутствие онлайн, но и значительно пересмотреть свою платформу электронной коммерции. Так, пользователей ждёт значительное улучшение эргономики онлайн-магазинов бренда и их наполнение более подробными описаниями товаров с большим числом изображений. А ещё H&M работает над сокращением времени доставки товаров.



