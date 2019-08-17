Как не попасться на удочку банковских аферистов

Представляясь работниками финансово-кредитной организации, сотрудниками ее службы безопасности, злоумышленники под разными предлогами просят клиентов назвать паспортные данные, реквизиты банковских платежных карточек, логин и пароль для входа в интернет-банкинг, коды и информацию по остатку на счете.





– Никому не называйте паспортные данные, полные реквизиты своей карточки и авторизационные коды, – предупреждают в «Беларусбанке». – Сотрудник банка знает всю необходимую личную информацию о вас, поэтому сообщать ее третьим лицам ни в коем случае нельзя.









Когда недоброжелатели звонят с «официального» номера банка либо присылают СМС-сообщения с призывами назвать данные карточки, стоит предупредить звонящего, что сами свяжетесь с Контакт-центром или менеджером банка. Затем нужно позвонить настоящим специалистам организации и рассказать о ситуации.





Тому, кто подозревает факт мошенничества, стоит заблокировать свою карточку через систему дистанционного банковского обслуживания или посредством «Банковского процессингового центра» по телефону: +375 17 299 25 26. В случае хищения денег следует без промедления обратиться в правоохранительные органы.



