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Как не попасться на удочку банковских аферистов

Участились случаи, когда мошенники, выдавая себя за сотрудников банков, звонят клиентам в попытке выудить конфиденциальную информацию, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в «АСБ Беларусбанк».

Представляясь работниками финансово-кредитной организации, сотрудниками ее службы безопасности, злоумышленники под разными предлогами просят клиентов назвать паспортные данные, реквизиты банковских платежных карточек, логин и пароль для входа в интернет-банкинг, коды и информацию по остатку на счете.

– Никому не называйте паспортные данные, полные реквизиты своей карточки и авторизационные коды, – предупреждают в «Беларусбанке». – Сотрудник банка знает всю необходимую личную информацию о вас, поэтому сообщать ее третьим лицам ни в коем случае нельзя.


Когда недоброжелатели звонят с «официального» номера банка либо присылают СМС-сообщения с призывами назвать данные карточки, стоит предупредить звонящего, что сами свяжетесь с Контакт-центром или менеджером банка. Затем нужно позвонить настоящим специалистам организации и рассказать о ситуации.

Тому, кто подозревает факт мошенничества, стоит заблокировать свою карточку через систему дистанционного банковского обслуживания или посредством «Банковского процессингового центра» по телефону: +375 17 299 25 26. В случае хищения денег следует без промедления обратиться в правоохранительные органы.
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