«Инициативу они проявляли, даже несколько раз»

Экономист Лев Марголин на вопрос UDF.BY ответил так:





«Правительство Румаса не стало реформаторским по той же причине, почему это не произошло с прежним: идти на реформы или нет, у нас решает не Совмин, а президент. А Лукашенко противопоказан реформам, и реформы противопоказаны ему. Любые попытки реформ при его правлении обречены на провал».









Некоторые обвиняют руководство правительства в безинициативности и даже трусости. Но Марголин с такой оценкой не согласен.





«Инициативу они проявляли, даже несколько раз за этот год. Но Лукашенко дал им четко понять, что стратегия уже определена, а правительство должно решать текущие задачи, чем ясно указал Совмину его место. Если их и обвинять в чем-то, то только в том, что они не подали в отставку сразу же после первого отказа Лукашенко», – считает экономист.





В целом за истекший год после назначения Марголин ставит правительству Румаса оценку «удовлетворительно».





«Ситуацию они удержали, не допустили разгона инфляции или резкого падения производства, а больше они сделать не могли», – сказал экономист.





Через год состоятся президентские выборы, после которых принято менять правительство. Останется ли команда Румаса у руля? Марголин считает, что это будет зависеть от ситуации в экономике на тот момент (за год многое может случиться), но если внешние обстоятельства сильно не поменяются и удастся удержать ситуацию на текущем уровне, то вполне возможно, что нынешнее правительство останется.





«Потому что колода вся перетасована. Брать специалистов откуда-то больше негде», – отметил Марголин.

«Никто не может сказать, что король голый»

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб в комментарии UDF.BY сказал, что был удивлен, когда год назад на правительство Румаса возлагали особые надежды:





«Принятие необходимых стране реформ – не в компетенции правительства. При существующей системе эти компетенции исключительно у главы государства».









Иосуб добавил: «Основные наши проблемы – неэффективность госсектора и его огромные плохие долги – можно решить только через реструктуризацию госсектора, а для этого нужна отмашка главы государства. Ее не было и нет. Поэтому выше головы они (руководители правительства) не прыгнут и вынуждены действовать в рамках возможного».





Старший аналитик «Альпари» дал неплохую оценку работе правительства Румаса за прошедший после назначения год.





«По пятибалльной шкале, наверное, можно поставить четверочку. Возможно, это даже лучшее правительство за последнее десятилетие», – отметил Иосуб.





Экономист записал в плюс команде Румаса следующее: снижение инфляции до исторического минимума и стабильность на валютном рынке (в тандеме с Нацбанком, у которого в этих аспектах большая заслуга), восстановление экономики после рецессии 2016-2017 голов, рост доходов населения (без масштабного искусственного роста зарплат).





В пятницу 16 августа помощник президента Александр Косинец заявил, что при разумном подходе в вопросах стратегического развития территорий страны и целенаправленной работе с убыточными предприятиями считает выполнимой задачу по достижению в 2025 году объема ВВП Беларуси в эквиваленте $ 100 млрд.





Но Иосуб считает, что эта задача для правительства является нереальной.





«Ни при каких обстоятельствах выполнить ее не смогут. Проблема в том, что если глава государства поставил задачу, никто не может сказать, что король голый, что задача невыполнима. Чтобы ее выполнить экономике нужно теперь расти ежегодно по 7%. Тогда как оптимистичный сценарий в рамках реального прогноза допускает 2,5%», – отметил старший аналитик «Альпари».



