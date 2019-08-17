«Если торговля с третьими странами идет через Латвию или Литву, то на рынок стран Балтии попадает электроэнергия из третьих стран. С учетом структуры рынка, невозможно сказать, с какой конкретно электростанции. Поскольку Белорусская АЭС находится в тесно связанной со странами Балтии системе, то вероятно, что на этот рынок попадет и произведенное на ней электричество», — сообщил вице-канцлер по вопросам энергетики Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Тимо Татар.









По его словам, выступающая резко против Белорусской АЭС Литва официально не просила Эстонию бойкотировать эту электроэнергию, но обмен информацией на уровне чиновников на эту тему был. Татар отметил, что такие решения находятся в компетенции Европейской комиссии, и если комиссия выступит с инициативой по поводу строящейся АЭС, то Эстония была бы готова ее поддержать.



