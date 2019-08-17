В программе Экономика на пальцах Сергей Чалый затронул тему поездок главы государства по стране в рамках инспекции программ развития регионов, пишет gazetaby.com





Во-первых, отмечает эксперт, из некоторых высказываний главы государства можно сделать вывод о том, что правительство не оставляет попыток донести до него важность и необходимость проведения структурных реформ. Но напрасно. В качестве подтверждения Сергей Чалый процитировал публикацию пресс-службы Лукашенко:









— Александр Лукашенко поручил актуализировать существующую программу развития юго-восточного региона Могилевской области. Причем не откладывать эту работу, а браться за нее с сегодняшнего дня. В программе, по словам главы государства, нужно четко и подробно расписать все проекты: от организации производства и привлечения специалистов до строительства социальной инфраструктуры. «Вот это будет разговор. И не надо мне ваши непонятные на пятьсот или тысячу страниц опусы, которые вы напишите и снова не выполните».





Еще одно подтверждение — слова руководителя страны о том, какие предприятия способны вытянуть экономику, произнесенные с явным пренебрежением в адрес малого бизнеса:





— Хотите малый, средний бизнес, индивидуальных предпринимателей — пожалуйста, занимайтесь. Но запомните: нужны основательные предприятия, которые могут работать долго, на продукцию которых есть спрос на рынке. Это уверенность людей. (…) Никакие малые, средние нам счастья не принесут — это для того, чтобы занять людей, дать им возможность работать. Создавайте и поддерживайте крупные предприятия: частные и государственные, в кооперации — где угодно. Но только, чтобы мы понимали, что это навсегда.





— Сложно себе представить, что нынешнее правительство оставило попытки правительства предыдущего объяснить президенту важность структурных реформ. А вот вам и ответ: зачем нам опусы на пятьсот или тысячу страниц, расписанные теории? Должно быть все просто: актуализация программы, принятой пять лет назад. Актуализировать, прописать все подробно, конкретно, все должно работать, — высказал мнение Чалый.





И сделал предположение:





— Содержанием поездок президента по регионам и будет нечто такое. Принималась программа развития прошлой пятилетки. Поскольку отчитаться особо не о чем, мы знаем, что эти пять лет потеряны, поэтому объявляем эти результаты программы промежуточными, само мероприятие (инспекция главы государства) — контрольное. И теперь нужно подробно расписать, что будет далее построено, сделано и т.д.





Ключевой ролью во всем этом, естественно, будет контроль с участием президента, уверен экономист. Он подкрепляет эту уверенность еще одним наблюдением из недавней поездки Лукашенко:





— Один из местных жителей сказал: «Большое спасибо за приезд. И еще раз большое спасибо за то, что вы требуете. Не будет вашей требовательности, не будет нашей Беларуси». Это уже совсем, чтобы нам объяснили смысл этих мероприятий. Задача президента — требовательность. Жим нужно такой, чтобы глаза у некоторых повылазили. А иначе — не будет нашей Беларуси.





Экономист иронизирует, что слова о требовательности и жиме вполне годятся для лозунга предвыборной кампании. А сами поездки по регионам страны в конце можно завершить общенациональным собранием под символическим названием «Дожимки».







