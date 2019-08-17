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Шесть заводов по производству пеллет заработают в Беларуси в следующем году

Шесть заводов по производству пеллет заработают в Беларуси в первом полугодии 2020 года в рамках программы по развитию переработки низкокачественной деловой древесины, сообщили министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.

"Уже реализуется программа по строительству шести пеллетных заводов. Они решают проблему использования низкокачественной древесины, пишет Интерфакс. В первом полугодии следующего года все уже будут работать. Мы ставим задачу уже до конца года получать первые пеллеты с некоторых заводов", - доложил Дрожжа президенту страны Александру Лукашенко в рамках его рабочей поездки в Стародорожский район в пятницу.

Слова министра приводятся в сообщении пресс-службы главы государства.


Дрожжа также сообщил, что объем производства топливных пеллет в ближайшей перспективе будет, как минимум, удвоен. "Это практически на 100% экспортно ориентированная продукция с высокой добавленной стоимостью", - отметил министр.

В свою очередь Лукашенко заметил, что  шесть пеллетных заводов - "это первый этап". "Если мы видим, что этого мало, а перспектива хорошая и Европа купит, то не надо тянуть со вторым этапом. Надо заниматься и дальше, удешевлять оборудование в том числе", - подчеркнул президент.
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