В Беларуси повышаются тарифы на телефон и почтовые отправления

В соответствии с ним абонементская плата за основной телефон, включенный в отдельную абонентскую линию индивидуального пользования при повременной оплате разговоров, возрастает на 26 копеек до 3,44 рубля, а за спаренные телефоны — на 29 копеек до 2,78 рубля. Стоимость минуты разговора увеличивается на 0,06 копейки до 0,7 копейки.





Абонентская плата за основной аппарат, не переведенный на повременную оплату, дорожает на 51 копейку до 4,86 рубля, за аппарат коллективного пользования — на 77 копеек до 7,41 рубля, за спаренные телефоны — на 38 копеек до 3,66 рубля.





Минута междугородного разговора по стационарной связи станет дороже на 1,8 копейки. За нее придется платить 1,63 копейки. Если использовалась помощь телефониста — 2,45 копейки.





Также до 1,8 копейки (без телефониста) и 2,68 копейки (с телефонистом) за минуту увеличены тарифы на междугородные разговоры для юрлиц и ИП.









Увеличены и тарифы на почтовую связь. Пересылка в пределах Беларуси открытки и письма, бандероли до 20 граммов дорожает на 6 копеек и будет стоить 54 копейки, а за каждые 20 граммов сверх этой массы придется доплачивать не 4, а 5 копеек.





Для ИП и юрлиц аналогичные услугу дорожают на 5 копеек. За открытки, письма и бандероли до 20 граммов будут платить 45 копеек, а за каждые 20 граммов доплачива 4,17 копейки.