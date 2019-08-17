КГК назвал экономически несостоятельные предприятия Могилевщины
Комитет госконтроля Могилевской области провел аудит эффективности промышленного комплекса региона. КГК отметил рост объема промышленного производства (в 2016 году – 1,3%, в 2017 году – 5,7%, в 2018 году – 3,8%) и выручки от реализации продукции (в 2016 году – 19,9%, в 2017 году – 10%, в 2018 году – 5,3%). Объем иностранных инвестиций вырос со 120 миллионов долларов в 2015 году до 252 миллионов долларов в 2018 году, сообщает пресс-служба КГК.
Вместе с тем в 2017 году 20% изученных предприятий продемонстрировали снижение объёма производства. В 2018 году таких предприятий было 25% от общего числа проверенных. Производственные мощности предприятий не были полностью загружены, выросли затраты на производство продукции, за два последних года на 25,7% увеличились складские запасы.
КГК насчитал в Могилевской области более 100 нерентабельных и низкорентабельных промышленных предприятий со значительными просроченными дебиторскими и кредиторскими задолженностями.
ОАО «Могилевский завод «Строммашина», ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод», ОАО «Кожевник», ОАО «Казимировский опытно-экспериментальный завод», ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод», ОАО «Могилеврыба», ЗАО «Могилевская швейная фирма «Вяснянка» и другие значимые для области предприятия были признаны экономически несостоятельными.
В КГК отметили неконкуретноспособность продукции некоторых предприятий на внешних рынках, объяснив ее неверными управленческими решениями, в том числе при модернизации производств. Также коллегия обратила внимание на нехватку высококвалифицированных кадров и недостаток собственных средств промышленных организаций для внедрения современных технологий.
09:18 17/08/2019