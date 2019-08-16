Почему руководители предприятий «будут выпрашивать деньги бесконечно»

Посещая хозяйство «Шапчицы-агро», находящееся под опекой минского «Атланта», глава государства озаботился судьбой производителя бытовой техники:

— Посмотрим поглубже, что происходит. Я хочу посмотреть, что у нас вообще с «белой» техникой делается. По словам Лукашенко, у него есть «внутренняя настороженность и боязнь» за «Атлант». Возможно, предприятию будет оказана господдержка, чтобы подтолкнуть его развитие, сообщает его пресс-служба. Сейчас этот вопрос пока только изучается.

Как отметил в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» экономист Борис Желиба, на сегодняшний день «Атлант» не выглядит предприятием, которое остро нуждается в господдержке:

— Сейчас, как мне кажется, предприятие более-менее находится на плаву. Его продукция востребована у покупателей. При том что конкуренты у «Атланта» — Samsung, LG и другие именитые производители. Его холодильники и стиральные машины пользуются спросом. В том числе и по причине более низких цен и приемлемого качества. Вместе с тем, отмечает собеседник, среди руководителей предприятий давно заведена традиция при личной встрече просить у главы государства помощи. Причем, такие просьбы могут быть оформлены по-разному: — Даже если по его словам судить: куда он не поедет, местное руководство пытается что-то выпросить. На местах могут рассказывать о каких-то перспективах, которые упираются в определенные трудности. И чтобы чего-то достичь, им нужно помочь. Со стороны руководителей предприятий это выглядит логично: почему бы не воспользоваться случаем? Поможет ли предприятию господдержка? Эксперт считает пагубной такую практику: — О господдержке у нас много говорят. Есть сформировавшееся мнение, что ее необходимо сокращать. Это уже делается. Правительство объявило, что ежегодно будет сокращать эту поддержку на 10%. Но я считаю, что действовать нужно более решительно. Необходимо заканчивать с поддержкой и начинать работать по правилам рынка. Сегодня же у предприятий такое отношение: нам в любом случае помогут. Они будут выпрашивать деньги бесконечно.