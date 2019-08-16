Беларусы стали в два раза чаще просить разрешение на работу Польшу

За последние пять лет число иностранцев, обратившихся за разрешением на работу в Польше, увеличилось почти в восемь раз – с 46,9 тысяч человек в 2014 году до 366,8 тысяч в 2018 году.

Подавляющее большинство из них – украинцы (262,4 тысячи человек в 2018 году). За ними следуют непальцы (22,3 тысячи) и беларусы (21 тысяча).

По сравнению с 2017 годом, беларусов, обратившихся за разрешением на работу в 2018 году, стало почти в два раза больше, а по сравнению с 2015 годом их число увеличилось почти в 10 раз.

Верховная контрольная палата отмечает, что не может справиться с таким наплывом иностранцев, в том числе из-за дефицита кадров и нехватки финансирования. В то же время NIK считает, что трудовые мигранты помогут Польше решить проблему с нехваткой рабочей силы на польском рынке труда – сегодня в Польше не хватает от 145 тысяч до 200 тысяч работников.



