"Белоруснефть" столкнулась с финансовыми проблемами из-за "грязной" нефти
«Белоруснефть» испытывала финансовые трудности в связи с последствиями загрязнения нефтепровода «Дружба» органическими хлоридами, которое произошло в апреле.
Инцидент оказал влияние на финансовые показатели. Транспортировка нефти по «Дружбе» отсутствовала в апреле-июне, сообщил на совете предприятия заместитель гендиректора по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции Сергей Каморников, пишет газета "Нефтяник".
"Это потребовало от «Белоруснефти» решения вопросов с контрагентами и поиска дополнительных источников финансирования", отмечено по итогам заседания.
В течение «простоя» «Дружбы» беларусская нефть не экспортировалась, что должно было сказаться на выручке добывающей ее «Белоруснефти».
Как ранее сообщил министр экономики Дмитрий Крутой, беларусская нефть частично перерабатывалась на отечественных НПЗ, а потери концерна «Белнефтехим» по экспорту составили 800 млн долларов в сравнении с прошлым годом.
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16:05 16/08/2019