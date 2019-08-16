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"Белоруснефть" столкнулась с финансовыми проблемами из-за "грязной" нефти

«Белоруснефть» испытывала финансовые трудности в связи с последствиями загрязнения нефтепровода «Дружба» органическими хлоридами, которое произошло в апреле.

Инцидент оказал влияние на финансовые показатели. Транспортировка нефти по «Дружбе» отсутствовала в апреле-июне, сообщил на совете предприятия заместитель гендиректора по обеспече­нию углеводородным сырьем и реализации продукции Сергей Каморников, пишет газета "Нефтяник".

"Это потребовало от «Бело­руснефти» решения вопро­сов с контрагентами и поиска дополнительных источников финансирования", отмечено по итогам заседания.

В течение «простоя» «Дружбы» беларусская нефть не экспортировалась, что должно было сказаться на выручке добывающей ее «Белоруснефти». 


Как ранее сообщил министр экономики Дмитрий Крутой, беларусская нефть частично перерабатывалась на отечественных НПЗ, а потери концерна «Белнефтехим» по экспорту составили 800 млн долларов в сравнении с прошлым годом.
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