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Почему застой в экономике угрожает зарплатам белорусов

Доктор экономических наук – о тревожных звоночках, которые все громче звучат с приближением выборов.

Почему застой в экономике угрожает зарплатам белорусов
Фото mycdn.me
На днях Белстат опубликовал нерадостную статистику, которая свидетельствует о том, что белорусская экономика уже скоро может войти в «зону турбулентности».

Так, за пять месяцев с начала года ВВП страны вырос всего лишь на 1%. 

– Конечно, этого недостаточно. И мы видим, что прогнозы всех мировых экспертов в последнее время тоже идут вниз. Тот же Всемирный банк прогнозирует годовой рост экономики Беларуси менее 2%, – отмечает в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» экономист Борис Желиба.

По мнению собеседника, главной причиной такого застоя стали неблагоприятные внешние факторы. В первую очередь, проблемы с поставками российской нефти:

– Из-за «грязной» нефти у нас простаивал Мозырский НПЗ, который к тому же давно требует ремонта. Пришлось откачивать эту нефть назад – и все это, конечно, снизило наш поток экспорта нефтепродуктов.

Также, по словам экономиста, не дает отдачи и пресловутая модернизация, которую белорусские власти безуспешно проводят много лет подряд.

– Взять ту же отрасль деревообработки. На первый взгляд, там есть увеличение ВВП. И по другим предприятиям, по которым провели так называемую модернизацию сверху, есть рост… Но кредиты на них легли настолько тяжелые, что теперь они находятся в чистом убытке, – обращает внимание Желиба.

Кроме того, по мнению экономиста, в Беларуси в последнее время назревают проблемы в сельском хозяйстве – из-за аномальной жары:

– Мы видим, что Гомельская область уже «выгорела», поэтому сельское хозяйство в этом году тоже, скорее всего, будет минусовать.


На этом фоне, когда в стране производительность труда «в разы отстает от роста реальных доходов населения», белорусская экономика может столкнуться с очередным мыльным пузырем растущих зарплат, который в 2011 году завершился девальвацией.

– Но мы уже видим, что запланировано повышение пенсий, возможно будет рост зарплат бюджетников… То есть повторяется бородатая ситуация, когда в угоду политическим целям жертвуют экономикой.

Все наши соседи от нас убегают, особенно Польша, которая растет не меньше 3% в год. А мы отстаем. Чтобы Беларусь понемногу начала подтягиваться к соседям, нужно иметь сказочные проценты роста ВВП: порядка 7-8% ежегодно. Сейчас это нереально.

Для этого нужно проводить реформы, менять подходы к управлению государственным сектором, заниматься приватизацией, особенно крупных наших предприятий. К сожалению, в этом направлении мы ничего не наблюдаем, – замечает Борис Желиба.

16:39 18/06/2019
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