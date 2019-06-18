Единая валюта: Нацбанк такой вариант не рассматривает

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина подтвердила , что такие переговоры ведутся, но уточнила, что они пока на начальной стадии. Уже 20 июня предстоит встреча премьер–министров в Минске, где будет отработана дорожная карта интеграции. Позиции сторон якобы уже согласованы на 90%





Известный оппозиционный политик Вячеслав Сивчик полагает, что если Лукашенко решит всё-таки пойти на введение единой валюты, то сразу возникнет резонный вопрос — а чем он готов жертвовать? Гражданами Республики Беларусь или хрупкой экономикой? В любом случае при введении союзной валюты ни то ни другое не уцелеет, и Лукашенко это знает, говорит Сивчик. -- Следовательно его прижали так, что он уже готов на жертвы.





Пока официальный Минск не спешит давать развёрнутый комментарий по тем пунктам, которые обсуждаются в дорожной карте, общественность взвешивает все «за» и «против» возможной интеграции, основываясь на логике событий и обрывках информации. Белорусский экономист и политик Ярослав Романчук комментирует ситуацию:





— На данный момент ни Центральный банк России ни Центральный банк Беларуси не готовы к введению единой валюты. Это можно увидеть на примере того, что за последние 20 лет не было ни одного стабильного периода, когда инфляция опускалась бы ниже 4%. На примере Европейского Союза с их сильной экономической моделью можно увидеть, что они шли к введению евро 10 лет, и при этом даже сейчас евро не занял ту позицию в мире, на которую изначально рассчитывали в Евросоюзе.









Складывается впечатление, что когда чиновникам становится скучно и уже нечего обсуждать, они обсуждают введение единой валюты. Насколько мне известно, коллеги из Нацбанка даже не рассматривают серьезно этот вариант. Он экономически невыгоден для Беларуси. Поэтому на данный момент можно с уверенностью сказать, что единой валюты в том виде, в котором ее предлагают сегодня, не будет.





Единственными хорошими решениями было бы признание Беларусью российского рубля, а в России -- белорусского, снятие санкций, открытие рынков и предоставление возможности рядовому потребителю самостоятельно решать, к примеру, чьё молоко лучше – здоровая конкуренция действительно укрепила бы экономику Беларуси.





В данной же ситуации, когда Центробанки просто не готовы экономически к введению единой валюты, а высшее руководство настаивает на сближении стран в максимально короткий срок в 4 года, то результатом станет то, что высшая власть в России будет снимать все барыши за счет то , что экономика России крупнее белорусской и будет банально её подавлять. А беларусам перепадет слишком маленький кусочек, чтобы вообще за это дело браться. У обычных же людей, владельцев малого и среднего бизнеса, как в России, так и в Беларуси, останется горькое послевкусие — они понесут убытки.









Валерий Карбалевич в комментарии Политологв комментарии Belsat.eu подчёркивает, что на данном этапе переговоров, для белорусского руководства, вариант с введением российского рубля как единой валюты совершенно неприемлем, ведь в случае отказа от национальной валюты Беларусь потеряет значительную часть независимости. Для России же дальнейшая интеграция подразумевает введение в Беларуси только российского рубля.





«По возможности вести самостоятельную макроэкономическую политику Беларусь будет на уровне российской губернии», – прогнозирует политолог Валерий Карбалевич



