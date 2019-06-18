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Бренд Hummer возродят для выпуска электрокаров

Американский автомобильный концерн General Motors хочет возродить легендарный бренд Hummer и выпускать под этой маркой электрокары, пишет агентство Bloomberg.


В настоящее время GM рассматривает, какие модели можно включить в линейку электрических внедорожников и пикапов.

Помимо этого концерн может начать выпускать электрифицированные модификации моделей Chevrolet Suburban, Cadillac Escalade, GMC Sierra и Yukon.

До 2023 года компания намерена выпустить 20 разных электрокаров, в том числе — легковые автомобили и кроссоверы малого и среднего классов. Позднее этого будут разработаны «зеленые» внедорожники.

Отметим, что электрический Hummer уже существует, в 2017 году австрийская компания Kreisel Electric подарила такую машину бывшему губернатору Калифорнии Арнольду Шварцнеггеру.

13:49 18/06/2019
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