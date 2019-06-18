Мониторинг субъектов хозяйствования, которым были выделены земельные участки для разработки карьеров для внутрихозяйственных нужд, проводился в 2018-2019 годах. Оказалось, что около 80% из них в 2014-2018 годах не исчисляли и не уплачивали в бюджет налог за добычу строительного песка.





Так, в 2006-2014 годах столинское ОАО провело рекультивацию двух карьеров - площадью 1,3 га и 4,7 га. Однако налог за добычу природных ресурсов на территории района предприятие не уплатило. По итогам мониторинга ему был начислен налог в размере почти Br2 тыс. Вся сумма уже перечислена в бюджет.





В целом рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков направлены 205 субъектам хозяйствования области. Сумма налогов и пеней, уплаченных землепользователями после мониторинга, превысила Br207 тыс.









Всего в Брестской области право осуществлять добычу полезных ископаемых предоставлено 225 субъектам хозяйствования. Ежегодно в регионе добывается порядка 700 тыс. т песка для внутрихозяйственных нужд.-0-